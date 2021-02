Britânico procurado pela Interpol é preso pela PF no Rio Grande do Norte

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (24), em Natal, um cidadão britânico, de 55 anos, acusado de crimes na Europa.

Ele era considerado foragido desde 2016 e estava sendo procurado para responder a processo penal na Espanha por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico de drogas, falsificação de documento público e furto de veículo automotor.

A prisão do estrangeiro aconteceu quando ele procurou a sala da PF no Porto de Natal para pedir autorização de permanência em território brasileiro, tendo em vista que o barco de sua propriedade apresentou problemas mecânicos e estava temporariamente impedido de seguir viagem.

Ao conferirem a documentação, os policiais identificaram que contra ele existia uma notificação de Difusão Vermelha. A Interpol Brasil foi então acionada e emitiu um mandado de prisão preventiva junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O homem encontra-se custodiado na Superintendência da PF no bairro de Lagoa Nova e deve ser transferido nos próximos dias para o Sistema Prisional do RN, ficando à disposição do STF, onde aguardará os trâmites legais do processo de extradição.