Adolescente é morto a tiros e tem corpo jogado em salina, em Areia Branca

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto, na noite desta quarta-feira (24), próximo ao paredão de uma salina, localizada na cidade de Areia Branca.

A vítima foi identificada como Pablo Eduardo Rodrigues, de 17 anos. Ele foi encontrado por volta das 23h, quando uma guarnição da polícia militar foi informada sobre a existência de um corpo no local.

De acordo com informações da PM, no corpo de Pablo havia diversas perfurações condizentes com disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil, bem como o Instituto Técnico-Científico da cidade de Mossoró foram acionados para iniciar as investigações e fazer a remoção do corpo, que será necropsiado na sede do órgão.

Não há informações sobre os autores ou sobre a motivação do crime. No entanto, ainda segundo a PM, apesar de jovem, Pablo já era conhecido dos policiais, já tendo sido apreendido com arma de fogo e de drogas.