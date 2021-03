Prefeitura de Mossoró assina termo para armar a Guarda Municipal

Após nove anos de espera, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Mossoró avança para obter liberação do uso de armamento de fogo. A Prefeitura de Mossoró assinou um termo de cooperação com a Polícia Federal para concessão de porte de arma de fogo ao efetivo da corporação, nesta quarta-feira (3).

“Um compromisso nosso, vamos armar a Guarda Civil Municipal do nosso município. Vamos dar melhores condições para Guarda Municipal, valorizar e fazer da nossa Guarda Municipal cada vez mais forte, atuante e mais disposta a atender nossa população do nosso município. Com certeza Guarda Municipal equipada, forte e valorizada é o município de Mossoró mais seguro”, afirmou o prefeito Allyson Bezerra, durante assinatura do termo.

Participaram da assinatura do termo o secretário Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Cledinilson Oliveira, o comandante da GCM Thiago Fernandes, GCM Jales e o inspetor Giliardes.

“É um grande passo dado hoje para institucionalização do porte de arma da Guarda Municipal, coisas que há nove anos a Guarda Municipal vem tentando e hoje nós damos mais um passo importante para institucionalização do porte de arma da Guarda Municipal”, disse o secretário Cledinilson Oliveira.

A Polícia Federal fará a revisão da documentação e depois dará autorização para que a GCM inicie os testes e treinamentos. A próxima etapa para que a Guarda Municipal receba a liberação para uso de arma de fogo nas atividades de patrulhamento é o psicoteste (teste psicológico). Logo depois, os guardas precisam passar por treinamento técnico.

“Primeiro os guardas irão passar pelo psicoteste e, em seguida, vão participar de um treinamento de tiro, o Curso de Tiro. Em seguida, estarão aptos a receber o porte institucional”, explicou secretário Municipal de Segurança Pública.

Atualmente, a GCM conta com pistolas de eletrochoque e equipamentos de colete balístico. Com a Guarda Municipal armada o efetivo poderá atuar de forma mais ampla nas ruas, bairros e comunidades rurais da cidade.

“Foi grande passo que demos hoje para nossa instituição que vem lutando há nove anos através dessa demanda. Vamos dá seguinte a todo o treinamento da Guarda Municipal e capacitação da nossa guarda. O porte institucional para gente poder adequar a situação que vive nossa cidade, a situação de violência. Com o armamento e segurança para trabalhar vai dar proteção ao cidadão Mossoroense”, destacou o comandante da GCM Thiago Fernandes.

Desde o início do ano, a Secretaria Municipal de Segurança Pública adotou algumas mudanças, que geraram resultados positivos na segurança do município. Uma nova estratégia de patrulhamento foi adotada com a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU). O trabalho ostensivo possibilitou a localização de veículos abandonados com queixa de roubo, dentre outras ações.