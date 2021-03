ITEP Mossoró registra quatro assassinatos a tiros nas últimas 12 horas

Em Mossoró, o casal Carlos e Maria (foto), foram executados no Conjunto Odete Rosado, zona leste da cidade; Em Areia Branca, o motorista José Antônio foi morto quando conversava com amigos na calçada de casa; em Assu, João Paulo estava conversando num bar quando foi surpreendido por um homem armado que o matou no local

A Polícia da região de Mossoró registrou cinco mortes por arma de fogo nas últimas 12 horas: sendo um duplo homicídio em Mossoró, um assassinato em Assu e outro em Areia Branca-RN.

Os corpos foram removidos para exames na sede do ITEP em Mossoró e os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil das respectivas cidades. O caso mais chocante foi o que ocorreu em Mossoró, precisamente no Conjunto Odete Rosado.

O casal Carlos Augusto da Costa (25)/Maria Paula Silva Germano (28), estava com a filha de 4 anos em casa quando cerca de cinco homens fortemente armados invadiram a residência deles, obrigaram a criança a sair da casa e executaram os pais dela.

Carlos Augusto é cadeirante e não teve a menor chance de reação. A mulher dele, Maria Paula, teria tentado alguma reação, mas foi alvejada e morta com tiros nas pernas e na cabeça. A Polícia não soube informar quem está cuidando da filha do casal de 4 anos.

Já na cidade de Assu, a vítima foi João Paulo Fernandes dos Santos, natural de Ipanguaçu, mas que mora no Alto do Rodrigues. Ele foi morto por um homem que se aproximou rapidamente dele, num bar em Assu, e o executou a tiros no local (informações do Assu Notícia).

Já na cidade de Areia Branca, o motorista José Antônio Félix, de 38 anos, estava na calçada de casa, na Praia de Upanema, quando teria sido moto com tiros nas costas e na cabeça. No local, os policiais ouviram que José Antônio teria sido morto por engano. O alvo seria outra pessoa que estava com a roupa parecida numa casa vizinha.