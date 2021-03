Polícia registra mais dois homicídios: um em Mossoró e outro Assu

As primeiras informações são de que o corpo está com marcas de tiros na cabeça, o que só será confirmado pelos peritos do ITEP, que já foram acionados ao local junto com a Policia Civil de plantão, a quem compete investigar em casos de crimes contra vida.

O Instituto Técnico-científico de Perícia foi acionado na noite deste sábado, 6, para remover o corpo de um homem vítima de homicídio dentro de um bar em Assu-RN e no início da manhã deste domingo outro corpo, encontrado por trás do Maxxi Atacado, zona oeste da cidade de Mossoró-RN.

No informe que a Polícia Militar recebeu no início da manhã deste domingo, 7, o corpo estava ao lado de uma bandeja de ovos, 1 pacote de pirulito e havia uma garrafa de óleo de soja no bolso da bermuda.

O local é pouco movimentado e à noite é não tem iluminação. A vítima estava sem identificação. No horário da tarde, os familiares o identificaram no ITEP como sendo Danilo Correia de Araújo Feitosa, de 47 anos.

Na cidade de Assu, Roniele Sales das Neves, de 32 anos, residente na cidade de Pendências/RN, foi morto dentro de um bar, no bairro Frutilândia, em Assu, na noite deste sábado, 6. O corpo foi removidos para exames no ITEP, em Mossoró.