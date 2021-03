Acidente entre carro e moto deixa três mortos em Pau dos Ferros

Morreram no local um homem, uma mulher e uma criança; Os três estavam trafegando numa motocicleta, por volta das 19 horas deste domingo, 7, quando teria se envolvido num acidente com o motorista de um Corsa ou Celta, que fugiu do local da ocorrência

Um homem, uma mulher e uma menina morreram num acidente ocorrido por volta das 19 deste domingo, 7, na BR 405, entre as cidades de Pau dos Ferros e Rafael Fernandes, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte.

As primeiras informações são de que as três vítimas são do bairro Riacho do Meio, em Pau dos Ferros.

Elas estavam trafegando numa motocicleta, que teria se chocado com um Corsa Classic preto, com placas de Rafael Fernandes. Os três foram arremessados para fora da pista, numa área de vegetação. O local é escuro.

O motorista do Corsa, após perceber a tragédia que se envolveu, teria fugido do local do acidente. A Polícia Militar, Bombeiros, Samu e também a Polícia Civil se dirigiram ao local. Devido ao local não ter iluminação, o trânsito ficou perigoso.

A motocicleta que o casal trafegava com a filha ficou totalmente destruída. O motorista teria seguido em fuga saído da BR 405 entrando na direção de Alexandria. Existe informações não confirmadas que ele teria atropelado uma vaca e fica preso às ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada ao local, assim como a coordenação regional do Instituto Técnico-científico de Perícia, de Pau dos Ferros, para remoção dos corpos e periciar o local da ocorrência.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Pau dos Ferros.

As vítimas, vieram a óbito no local e foram identificadas como CLEOVANSOSTENES DE PAIVA LOBO, com 36 anos, MARIA JOSÉ DA SILVA, com 37 anos, e FABIANA VITÓRIA SILVA ISRAEL, com 13 anos.

O motorista, identificado inicialmente por Jean, reside em Rafael Fernandes e após o acidente fugiu do local sem prestar socorro as vítimas. Dentro do seu automóvel foi constatado a presença de bebida alcoólica.

Segundo informações, recentemente Jean se envolveu em outro acidente de trânsito.



A Polícia Civil de Pau dos Ferros esteve no local com o ITEP e as circunstâncias do acidente será investigada em inquérito policial pelo competente delegado Andson Rodrigues.