Inovação: JFRN lança o projeto Balcão Virtual para atendimento ao público

A Justiça Federal no Rio Grande do Norte lançará, no próximo dia 15, mais um grande projeto de inovação, dessa vez focado no atendimento ao público, oferecendo um sistema de contato por videoconferência com rapidez e eficiência. Balcão Virtual JFRN esse é o sistema que vai possibilitar o atendimento individualizado às pessoas.

A ferramenta funciona a partir do site da JFRN (www.jfrn.jus.br). O cidadão entra no site e acessa o link Balcão Virtual. A partir disso, clica na Vara ou unidade que ele busca contato. Com isso, ele é redirecionado para o aplicativo zoom onde acontecerá o atendimento virtual.

Há possibilidade do atendimento ser agendado ou mesmo ser feito de imediato, de acordo com a demanda de cada unidade. “Estamos ampliando nosso atendimento, de forma a torná-lo ainda mais eficiente. A JFRN sempre primou pela inovação e o Balcão Virtual vai nesse sentido, por democratizar o atendimento. Qualquer pessoa poderá buscar o nosso atendimento, sem necessidade da presença física nos nossos prédios”, comentou o Diretor do Foro da JFRN, Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira.

Todas as Varas do Judiciário Federal potiguar terão dois canais de comunicação direto com as partes ou mesmo um cidadão que busca informação: via WhatsApp ou elo Balcão Virtual.

JUÍZO 100% DIGITAL

A implantação do Balcão Virtual é mais um projeto inovador da JFRN. A Seção Judiciária foi a primeira que implantou em todas as suas Varas o Juízo 100% Digital. Esse programa prevê que todos os atos processuais, inclusive audiências e sessões de julgamento, sejam realizados sem necessidade de presença física de advogados e das partes.

Aliás, em outro pioneirismo da JFRN, foi essa instituição a primeira do país a implantar o Processo Judicial Eletrônico.

Para usufruir dos benefícios do Juízo 100% Digital, o advogado clica, no momento em que está cadastrando a ação, no link disponível, optando por essa modalidade de tramitação. Com isso, todos os atos praticados serão eletrônicos e as intimações da mesma forma, garantindo mais celeridade no trâmite da ação.