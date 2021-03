Jovem de 22 anos é morto após discussão por conta de som alto, em São Miguel

Um jovem de 22 anos foi morto na noite desta segunda-feira (22), no município de São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, após discutir com um vizinho por conta do volume de um som.

De acordo com a Polícia Militar, Francisco Leandro de Queiroz Leite estava bebendo em sua residência, localizada no bairro Núcleo Manoel Vieira, quando por volta das 20h o vizinho dele, José Casemiro Barbosa, foi reclamar que a música estava muito alta.

Os dois teriam começado a discutir e, em determinado momento, José Casemiro sacou um revólver calibre .38, desferindo quatro disparos contra a vítima.

Leandro ainda chegou a ser socorrido para a unidade de saúde de São Miguel, mas não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito no local.

José Casemiro fugiu em seguida. Na manhã desta terça-feira (9), a PM esteve na residência do suspeito, a fim de descobrir o paradeiro dele.

Testemunhas informaram que o homem, de 37 anos, é natural da cidade de Icó, no Ceará, e que teria fugido para a cidade de origem.

A PM segue a procura do suspeito e informou que já entrou em contato com a Polícia do Ceará para que as buscas sejam iniciadas, também, pela cidade de Icó e região.