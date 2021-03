45 mil litros de álcool etílico sem documentação são apreendidos no RN

As equipes da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (11), uma carreta com um carregamento de 45 mil litros de álcool etílico hidratado sem documentação fiscal.

A retenção ocorreu na BR-101, na altura do município de São José de Mipibu, Região Metropolitana de Natal. Vinda de Alagoas, a carga foi avaliada em mais de R$ 166 mil. Essa é a terceira apreensão de álcool feita pela SET-RN somente neste ano.

De acordo com auditores que participaram da abordagem, o veículo estava carregado com o produto, que seria para uso industrial, mas não estava acompanhado das notas fiscais, o que configura crime contra a ordem tributária, já que a legislação exige esse documento para o transporte de cargas.

O motorista foi autuado e a mercadoria retida. O valor da multa foi de R$ 63 mil pela tentativa de sonegação fiscal, juntamente com o imposto devido.

A SET já contabilizou, somente neste ano, 80 mil litros de álcool retidos pela falta de documentação fiscal. Isso equivale a um total de R$ 270 mil e R$ 104 mil em multas.

Somando com o que foi apreendido no ano passado, o valor sobe para aproximadamente R$ 700 mil e as multas se elevam para R$ 270 mil, referentes ao carregamento irregular de 205 mil litros desse produto.

Segundo o subcoordenador de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito e Itinerância Fiscal da SET-RN, Marcos Medeiros, a maior parte dessas interceptações tem ocorrido na madrugada, por isso, o trabalho está sendo intensificado nesse turno.

Desde a implantação do toque de recolher, os auditores já apreenderam quase um R$ 1 milhão em mercadorias nesse período da madrugada, evitando o crime de sonegação.