Polícia Militar registra homicídios nas cidades de Areia Branca e Baraúna

Em Areia Branca o crime aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (11), no bairro Nordeste. A vítima foi identificada como Cleiton Paulo Carvalho de Oliveira (à esquerda), de 31 anos, conhecido por “Ursinho”. Já em Baraúna a vítima é Francisco Leonardo da Costa (à direita), de 34 anos, morto na manhã desta sexta-feira (11). Ambos foram mortos a tiros, em via pública.

A Polícia Militar registrou dois crimes de homicídio em 24h, sendo um na cidade de Areia Branca e outro em Baraúna/RN.

O primeiro caso aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (11). A vítima foi identificada como Cleiton Paulo Carvalho de Oliveira (foto à esquerda), de 31 anos, conhecido por “Ursinho”.

De acordo com informações da PM, ele caminhava a pé por uma rua do bairro Nordeste, quando foi surpreendido e morto com disparos de arma de fogo.

Não há informações sobre quantas pessoas teriam participado do crime, nem sobre qual veículo o atirador estava.

Ainda segundo a PM, Cleiton era usuário de drogas, o que pode ter motivado a ação criminosa.

Já o segundo caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (12), na cidade de Baraúna. A vítima é Francisco Leonardo da Costa, de 34 anos. Assim como Cleiton, Leonardo também foi morto a tiros, em via pública.

O crime aconteceu no Centro da cidade. A vítima estava parada na calçada de uma loja quando um carro escuro se aproximou e, de dentro do veículo, uma homem atirou contra Leonardo com uma escopeta calibre 12. Ele não teve tempo de reagir.

Na ação, uma criança de 3 anos foi atingida com um disparo de raspão na mão. Ela foi socorrida para a unidade de saúde e passa bem.

Leonardo era mecânico e a polícia não sabe a motivação do crime. Ele também já havia sofrido uma tentativa de homicídio há alguns anos.

Nos dois casos, os corpos foram removidos para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Mossoró. Ambos serão investigados pela Polícia Civil.