Final de semana com sete mortos a tiros e um a facada na Oeste do RN

Em dois ataques, homens se passando por policiais civis deixaram três mortos e um ferido na cidade de Pendências/RN, na região do Vale do Açu, neste final de semana. Em Mossoró, a polícia registrou mais duas mortes, sendo um por arma branca e outro por tiros. No Alto Oeste do Rio Grande do Norte, foram registrados assassinatos em Baraúna, Lucrécia e Portalegre. Confira nomes das vítimas.

Em dois ataques, homens se passando por policiais civis deixaram três mortos e um ferido na cidade de Pendências/RN, na região do Vale do Açu, neste final de semana. Em Mossoró, a polícia registrou mais duas mortes, sendo um por arma branca e outro numa troca de tiros com a PM. Também foram registrados assassinatos em Baraúna/RN, Lucrécia/RN e Portalegre/RN.

Em Mossoró, Antônio Lucas Martins, conhecido por Batatinha, de 26 anos, foi morto a facadas na noite deste domingo, 14, no Parque das Rosas, perto do Santa Delmira. Pouco se sabe sobre este caso.

Ainda em Mossoró, Luiz Alexandre dos santos Ribeiro, de 24 anos, atirou na viatura da Polícia e terminou baleado e levado para o HRTM, onde terminou não resistindo. Este confronto aconteceu após Alexandre e um comparsa tomaram moto, computador e joias de assalto na região do Sumaré.

Em Pendências, na madrugada de domingo, 14, o comerciante Carlos Adriano da Costa e Silva, de 41 anos, foi executado ao lado da mulher Luciana Gabriela Palácio, de 33 anos. Ao ouvir os tiros, o vizinho Abel Luiz Gerônimo da Penha, de 66 anos, tentou socorre-los e foi baleado no peito e no braço. Foi socorrido para o hospital local. A filha do casal, de 14 anos, estava na mesma casa. Os bandidos a pouparam. Carlos Adriano lida com material de construção. Ele é filho da vereadora Dona Zilda.

O outro ataque aconteceu na madrugada de sábado, 13. João Pedro da Silva, de 20 anos, foi executado a tiros dentro de casa no mesmo bairro que o casal foi executado no domingo. Assim como o casal, João Pedro também foi assassinado por homens encapuzados se passando por policiais. Os três corpos foram removidos para exames na sede do ITEP, em Mossoró. A Polícia vai investigar se um caso tem relação com o outro.

Em Lucrécia, também no sábado, o comerciante Amaro Antônio da Costa, de 52 anos, foi executado no conjunto Mutirão, por homens que fugiram num carro preto. A informação foi confirmada pelo Sargento Izídio, lotado em Lucrécia, e que fez os primeiros levantamentos do caso.

Em Portalegre, já na noite deste domingo, 14, por volta das 19h30, Silvio Hermerson Paiva Rocha, de 22 anos, natural de Pau dos Ferros, foi assassinado a tiros na localidade de Baixa Grande. No momento que foi assassinado, a vítima estava com o filho menor no colo quando um homem chegou sozinho e o matou. Informação confirmada pelo Sargento Figueiredo, que está no local realizando as primeiras diligências.

Sexta-feira, em Baraúna/RN

Na manhã de sexta-feira, 12, o mecânico de motos José Leonardo Costa, de 34 anos, foi morto a tiros na cidade de Baraúna. Na ocasião deste ataque, protagonizado por homens que fugiram num carro preto, uma criança de 5 anos teria sido baleada.

Todos os casos serão investigados pela Polícia Civil.