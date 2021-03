A terra voltou a tremer no Rio Grande do Norte no sábado (13). Às 02h17 UTC (23h17, hora local), um tremor de terra, de magnitude preliminar 1.6 mR, foi registrado na região do município de Caraúbas.

O último evento registrado no município ocorreu na segunda-feira (8), às 04h52 UTC, de magnitude preliminar 1.8 mR. Diversos moradores relataram escutar o barulho decorrente desse evento.

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) disse que não houve registros de moradores da região que tenham escutado ou sentido o evento deste domingo (14).

O LabSis também informou que todas as informações a respeito do evento já foram repassadas para a Defesa Civil do município, para que o órgão fique em alerta para possíveis novos fenômenos.

“O Laboratório Sismológico, em conjunto com a Defesa Civil do município, vem monitorando de perto toda a atividade sísmica que ocorra na região do município de Caraúbas/RN e também na região Nordeste do país”, disse.