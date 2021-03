Glossário de apostas online

Com as pessoas a ficarem mais tempo em casa e com o distanciamento social, as apostas online tornaram-se de vez num entretenimento e, claro, num forma de conseguir algum rendimento extra ao fim do mês.

As apostas esportivas online é um setor em franca expansão, que já vinha num crescimento exponencial incrível, mas que acabou por se consolidar definitivamente com a recente pandemia. Com as pessoas a ficarem mais tempo em casa e com o distanciamento social, as apostas online tornaram-se de vez num entretenimento e, claro, num forma de conseguir algum rendimento extra ao fim do mês.



A grande evolução do mundo das apostas online deu-se sobretudo com o desenvolvimento da tecnologia e com a regulamentação do setor, que permitiu aos usuários transferirem fundos em segurança e proteção. Além disso, o advento dos dispositivos móveis, assim como a democratização das redes sem fios, fez com que passássemos a estar ligados quase em permanência, podendo apostar em qualquer local, a qualquer hora.

As casas de apostas online, como o 22bet, têm proliferado pela internet, com a oferta a acompanhar a procura. Cada vez mais usuários buscam esta forma de unir diversão e gratificação, mas por vezes pode ser complicado, tal é a quantidade de jargão técnico, ferramentas e diferentes tipos de apostas. Por isso, se é o seu caso, compilámos um glossário das apostas online para o facilitar a entender tudo o que precisa saber para se lançar neste mundo.

ODDS

Começamos por aquilo que é o cerne de qualquer aposta online: a odd. Esta palavra em inglês, que por vezes pode ser usada também português - cota ou linha -, é o que define o ganho do apostador em qualquer aposta que faça. Ou seja, é o valor que permite calcular o lucro que terá caso seja o vencedor em determinada chance.

Quanto maior for a odd, menor é a probabilidade de vencer determinada aposta. Em contrapartida, quanto mais baixa for, maior é chance de ganhar. Há assim duas formas de fazer dinheiro: ou apostar muito dinheiro numa odd baixa; ou apostar pouco dinheiro em odds altas. Mas existem outras formas, claro, como é o caso de combinar diferentes odds.

SITES DE APOSTAS ESPORTIVAS

Os sites de apostas esportivas são plataformas online onde pode colocar a sua aposta online. Existem vários sites disponíveis na internet, que disponibilizam diversos tipos de apostas, sobre diferentes modalidades ou competições. Além disso, diferentes sites disponibilizam diferentes odds.

Uma forma que os sites de apostas encontram para fidelizar usuários e conquistar novos seguidores é oferecendo bónus e promoções regulares. Um apostador profissional costuma assim ter mais do que uma plataforma onde está registado, para poder tirar proveito de todas estas vantagens.

TIPOS DE APOSTAS

Nas apostas esportivas existem vários tipos de apostas, que pode jogar isoladamente ou combinadas. A vantagem de fazer uma aposta combinada é o de aumentar a odd e, consequentemente, o lucro em caso de vitória. Diferentes sites de apostas disponibilizam diferentes tipos de apostas, mas muitas delas são comuns a todas essas plataformas.

Moneyline é, provavelmente, a mais popular das apostas de quem costuma apostar no futebol. Essa é a aposta simples, em que tem que acertar apenas no vencedor da partida no final. Existe ainda uma variação, que é a aposta dupla. Aqui pode apostar em dois desfechos diferentes da partida, nomeadamente a vitória do time da casa ou o empate, a vitória do time da casa ou a do time visitante e a vitória do time visitante e o empate. Depois existe todo um rol de outro tipo de apostas, que tem a ver com o número de gols, a diferença no marcador o handicap.

APOSTAS AO VIVO

Este é outro tipo de apostas, que é efetuado durante as próprias partidas. Ou seja, estará a apostar em tempo real, permitindo que acompanhe determinada partida e perceba o que se está a acontecer para tentar prever o futuro. Ou seja, imagine que em determinada partida acontece uma expulsão. Aí sabe que o time terá menos chances de perder esse jogo.

Esta é uma forma mais excitante de apostar, mas que necessita de grande rapidez, para que consiga antecipar um acontecimento antes que a odd se altere. Muitos apostadores profissionais preferem este método, já que consideram que as odds são mais competitivas e apelativas.