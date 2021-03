Gilberto Vale é encontrado morto no Viaduto do Abolição III

Corpo de Gilberto Vale foi encontrado em cima do viaduto, entre os abolição II e III, e o SAMU constatou no local que havia afundamento de crânio. A PRF contorna o tráfego de veículos para evitar outros acidentes, enquanto aguarda a chegada do ITEP para perícia e remoção do corpo.

Gilberto Vale, de 75 anos, irmão do ex-vereador Genivan Vale, foi encontrado morto por volta das 16h30 desta terça-feira, 16, em cima do Viaduto da BR-304, entre os Abolições II e III, em Mossoró-RN.

O corpo foi encontrado próximo a mureta que divide as vias, no sentido Thermas/Rodoviária. A Polícia Rodoviária Federal isolou o local e acionou o Samu. A equipe médica foi ao local e constatou o óbito, com afundamento de crânio.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) chegou ao local por volta das 17h30. A perita responsável no local afirmou que a equipe trabalha, no momento, com a hipótese de que Gilberto tenha sido atropelado.

No entanto, não há indícios de algum veículo que possa ter sido responsável pelo atropelamento, nem marcas na pista. Na hora da ocorrência, chovia muito, o que também pode ter removido vestígios do local.

Gilberto estava usando uma camisa, calção de tactel e uma um tênis. Familiares relataram aos policiais que ele poderia estar caminhando no local.

A Polícia Civil também esteve no local, mas apenas para colher informações junto ao ITEP. O corpo foi removido para a sede do Instituto, onde será necropsiado e, em seguida, liberado para que a família realize o sepultamento.