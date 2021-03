jogadores lendários nos quais certamente você gostaria de apostar

Messi e Cristiano Ronaldo podem ser os melhores jogadores da atualidade e dois dos maiores artilheiros da história do futebol, mas hoje em dia ainda é muito comum ouvir treinadores e jogadores referirem-se a Ronaldo Nazário de Lima como o melhor futebolista com quem já se cruzaram. De fato, era um matador na área, que combina explosão, drible e técnica, de uma forma como poucos o conseguiram.

As comparações entre os grandes jogadores do passado e os do presente são uma constante. Quem seria melhor, Pelé ou Neymar? Se jogasse hoje conseguiria Puskas repetir os números incríveis que conseguiu? E Messi brilharia da mesma forma nos relvados mais pesados e com as defesas mais agressivas de antes?

O que é certo é que todos nós temos os nossos jogadores favoritos, com quem crescemos a ver jogar e a vibrar com as suas conquistas. E, se eles ainda jogassem hoje, não só dariam ainda muito jeito aos seus times, como tornariam as nossas apostas esportivas bem mais fáceis. Quem não teria mais sucesso nas apostas online se ainda pudesse apostar num time com Ronaldo Fenômeno, com Zidane ou com Diego Armando Maradona?

Certamente que as casas de apostas como o 1xbet brasil ganhariam ainda mais apostadores se determinados jogadores ainda estivessem no ativo. Fizemos uma viagem ao passado e elegemos uma lista de antigos futebolistas lendários que, se ainda jogasse, certamente você gostaria de apostar.

DIEGO ARMANDO MARADONA

Chamavam-lhe Deus. Diego Armando Maradona, o astro argentino, é provavelmente o mais amado de todos os futebolistas, especialmente n sua Argentina natal e no Nápoles, clube onde conquistou os seus maiores títulos. A sua influência é tanta que foi criada, inclusive, uma religião que o celebra.

Hoje em dia, um time com Maradona no onze titular faria as delícias de qualquer apostador esportivo online. Isto porque sairia sempre a ganhar, com a probabilidade de marcar um gol a ser muito alta. Afinal de contas, Maradona foi o único jogador da história do futebol a conseguir alterar o destino de uma equipe. O Nápoles sagrou-se campeão consigo e nunca mais o fez em toda a sua história.

RONALDO FENÔMENO

Ronaldo teve uma carreira marcada pelas lesões graves nos joelhos, mas não deixou de brilhar ao mais alto nível. E, hoje, se ainda estivesse no ativo, seria uma mais-valia para qualquer apostador online. Os seus times sairiam sempre em vantagem, a capacidade ofensiva aumentava e o número de escanteios e de golos seria sempre elevado, certamente. Uma máquina a fazer golos e a dar dinheiro a ganhar nas apostas esportivas online.

EUSÉBIO

Eusébio da Silva Ferreira foi o primeiro jogador português a vencer a Bola de Ouro e é uma das maiores lendas do país, especialmente no Benfica, onde passou a maior parte da carreira. Era uma máquina de força e potência, que tanto podia jogar na frente de ataque como médio armador de jogo.

Poder apostar num bombardeiro como Eusébio seria dinheiro garantido, em estratégias ofensivas. Facilitaria em muito para entender como determinadas partidas se iriam desenrolar, com uma maior chance de escanteios, remates ou gols. Era um jogador que trazia os times mais para a frente e aumentava as opções ofensivas consideravelmente.

FRANCO BARESI

O eterno capitão do AC Milan, Franco Baresi, é um dos maiores defensores da história do futebol e uma lenda rossoneri. Celebrizou-se na posição de libero, onde era um esteio defensivo. Ajudou também a eternizar o futebol defensivo da seleção italiana, que continua a ser utilizada como exemplo de como bem defender.

Um time que tivesse Baresi and suas fileiras era uma aposta ganha na arte de não sofrer golos. Uma ótima dica para os apostadores online da atualidade, que gostam de apostar na diferença de golos. Basta ver os números do AC Milan nas épocas em que Baresi alinhou, para perceber como a diferença defensiva era enorme.

LEV YASHIM

Lev Yashim foi o goleiro da União Soviética na década de 60 e o único a conseguir ganhar uma Bola de Ouro, em 1963. Conhecido como o Aranha Negra, dá para ver bem a sua importância. No Dínamos de Moscovo brilhou nos gramados russos e pela seleção soviética ganhou os Jogos Olímpicos e o Europeu de Futebol.

Hoje em dia, se ainda jogasse, Lev Yashim seria garantia acrescida de balizas invioláveis. Para os apostadores online que preferem estratégias mais conservadoras e defensivas, apostar num time com Lev Yashim seria quase obrigatório. Poucos colos sofridos e baixas diferenças de gol. Um ótimo prenúncio para qualquer apostador.