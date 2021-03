Homem é morto a tiros em via pública, na cidade de Baraúna

O crime aconteceu no início da manhã desta quinta-feira (18). Segundo informações da PM, Edson Moura estava no meio da rua quando os suspeitos se aproximaram e atiraram em sua direção, sem que ele tivesse chance de reagir. A vítima ainda chegou a ser socorrida por populares para o hospital do município, mas morreu antes de dar entrada na unidade de saúde. Não há informações sobre os autores e nem sobre a motivação do crime.