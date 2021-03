Polícia registra duplo homicídio no bairro Lagoa Seca, em Apodi

Os dois assassinatos aconteceram no Bairro Lagoa Seca, por volta das 18h40 desta quinta-feira (18). As vítimas foram identificadas como Antônio Kleyton Maia Freitas, o Kleitin, de 24 anos, e Wanderlei Maia, o Leleu. Segundo informou a PM, Kleyton já tinha três passagens pela polícia por posse e porte de arma de fogo. Ele também é irmão de Francisco Patrício de Freitas Junior, que encontra-se preso, acusado pelo homicídio do engenheiro Euriclides Torres, em junho de 2019. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime.