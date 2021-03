Bebê cai em piscina de pousada e morre afogado na cidade de Grossos

Um bebê de apenas 1 ano e sete meses morreu afogado, após cair na piscina de uma pousada, localizada no município de Grossos, na região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

O caso, segundo informações preliminares, aconteceu por volta das 10h30 desta segunda-feira (22). O menino foi identificado como João Pedro. Ele estava na companhia da mãe e da avó. As duas estariam conversando e, em um momento de distração, a criança caiu na piscina.

Ainda não há informações concretas de como o acidente aconteceu. O que se sabe é que o bebê já foi encontrado desacordado, dentro do local.

O menino chegou a ser levado para o hospital municipal Flaviana Jacinta. No local, foi realizado o procedimento de ressuscitação cardiorrespiratória, pela médica plantonista. Segundo a equipe da unidade de saúde, o procedimento aconteceu por cerca de 40 minutos, porém sem sucesso.