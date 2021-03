Defeito em poço afeta abastecimento de água na cidade de Tibau

A cidade de Tibau, na região Oeste do Estado, está temporariamente sem abastecimento de água, por causa de um problema mecânico no conjunto motobomba do Poço II. O defeito foi detectado nesse domingo (21) e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) já está providenciando o conserto.

A previsão é que o trabalho de recuperação do poço seja concluído nesta quarta-feira (24), sendo que a normalização completa do abastecimento se dará no prazo de até 48 horas.

A Caern recomenda que a população utilize a água reservada nos imóveis de forma racional, a fim de diminuir os transtornos do período.