Governo do RN nomeia 23 novos médicos aprovados no concurso de 2018

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte nomeou 23 médicos nas especialidades de clínica Geral, ginecologia e obstetrícia e Urologia para compor o quadro efetivo de servidores da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

A publicação foi feita em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 22.

Veja a lista de convocados AQUI.

Os nomeados foram classificados em concurso público regido pelo Edital nº 001/2018 - SEARH/SESAP, homologado através do DOE nº 14.203, de 04 de julho de 2018, e prorrogado através do DOE nº 14.702, de 03 de julho de 2020.



Todas as informações sobre o acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), assim como documentação e exames necessários para a posse estão disponíveis no DOE e no site da Sesap, na aba Concursos.