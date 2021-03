Dois ataques deixa dois mortos e um ferido em Jucurutu e Governador

João Paulo foi assassinado na calçada de casa, em Jucurutu e Pedro Gasolina, de boné, foi morto na periferia da cidade de Governador Dix Sept Rosado. Os dois crimes aconteceram no final da tarde/noite desta segunda-feira e serão investigados pela Polícia Civil dos dois municípios.

A Polícia Militar registrou dois ataques a tiros no final da tarde desta segunda-feira, 22 de março, sendo um em Governador Dix Sept Rosado e outro em Jucurutu, deixando dois mortos e um baleado. A Polícia Civil e o ITEP foram acionados nas duas ocorrências.

Em Governador Dix Sept Rosado, o ataque foi nas imediações do Conjunto Fausto Martins. No local, morreu a pessoa conhecida por Pedro Gasolina. Outro saiu baleado do local.

Em Jucurutu, a PM confirmou que o frentista João Paulo foi morto a tiros. Ele é casado e tem duas filhas pequenas. Não se tem informações do que teria motivado o crime.

No caso de Governador Dix Sept Rosado, a Polícia Civil de Mossoró e o ITEP, já foram acionados para periciar o local do crime e remover o corpo para exames.

Já em Jucurutu, a Polícia Civil local acionou o ITEP de Caicó, para ajuda-los no trabalho de investigação no local do crime e remover o corpo para exames.

Os dois casos serão investigados pela Policia Civil.





HOMICIDIO EM APODI

O agricultor Márcio Maciel de Lima, de 31 anos, foi morto com tiros de doze quando transitava de moto nas imediações do Sítio Cajazeiras, na zona rural do município de Apodi. O crime aconteceu na noite deste dia 21 de março de 2021.