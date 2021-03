SET sorteia hoje (23) os ganhadores do Nota Potiguar do mês de março

Os premiados de março da Nota Potiguar serão conhecidos nesta terça-feira (23), com a divulgação ao vivo, a partir das 16h, dentro do programa Brasil Urgente, na BAND RN.

Serão anunciados todos os 45 ganhadores contemplados com 42 prêmios de R$1 mil, distribuídos entre os usuários do aplicativo de todas as regiões do Estado, e outras três premiações globais nos valores de R$10 mil, R$20 mil e R$50 mil.

As instituições filantrópicas escolhidas pelos usuários recebem o equivalente a metade dos prêmios sorteados, além de um rateio mensal de R$100 mil.

Toda a transferência equivale a um repasse de R$ 283 mil para consumidores que pedem a nota no momento das compras e para instituições filantrópicas.

Participar da campanha Nota Potiguar é bem simples. Basta fazer o download do aplicativo “Nota Potiguar”, disponível para Android e iOS, realizar o cadastro e solicitar o CPF no momento das compras, incluindo também compras pela internet e delivery. Ou escanear o QR Code da nota fiscal momentos depois da emissão.

A cada R$50 acumulados equivalem a um ponto, podendo cada nota fiscal ter, no máximo, 10 pontos. O acúmulo total mensal é de 100 pontos. Juntando pontos, o usuário poderá trocar por descontos de até 10% no valor do IPVA (20 pontos a cada mês), participar de sorteios de prêmios em dinheiro e ter acesso a outras vantagens.

Secretaria de Tributação do RN lembra que os sorteados dos meses anteriores que ainda não enviaram a documentação necessária para o recebimento do prêmio devem conferir o passo-a-passo no endereço: bit.ly/documentosnp