PF deflagra operação para prender suspeito de furto nos correios de Martins

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (23) a Operação Key Wall visando identificar a autoria do furto mediante arrombamento praticado no dia 24 de janeiro de 2019, contra a agência dos Correios de Martins/RN.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 12ª Vara Federal em Pau dos Ferros, nas cidades de Mossoró e Natal.

De acordo com a comunicação de delito encaminhada pelos Correios, a ação criminosa ocorreu durante a madrugada, onde pelo menos quatro suspeitos arrombaram a parede da agência e subtraíram significativa quantia existente no interior do cofre.

Todos os investigados possuem antecedentes criminais, mas a PF não descarta a participação de outros indivíduos no crime em apuração.

Dos envolvidos, um encontra-se preso no Sistema Penal do Rio Grande do Norte, outro foi assassinado, e os demais são destinatários dos mandados de busca hoje cumpridos.

A ação teve apoio da Força-Tarefa, composta por policiais federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais federais, atuando em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJ).

A Força-Tarefa conta com a colaboração de todos por meio do telefone (84) 3323-8300 e o WhatsApp (84) 9218-0326, canais indicados para recebimentos de informações, denúncias de crimes, preservando-se sigilo da fonte.