Falsários se passam por funcionários da Caern para entrar em casas, em Assú

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está alertando a população do município de Assú sobre a ação de falsários que estão se passando por funcionários da Companhia para acessar as residências.

O escritório da companhia na cidade foi avisado sobre dois homens que se apresentam em residências, informando que estão realizando uma pesquisa sobre qualidade da água.

A Caern esclarece que periodicamente faz coletas de monitoramento da qualidade da água, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, mas essas visitas são feitas em prédios públicos e em imóveis previamente cadastrados.

Lembra, ainda, que os técnicos que realizam a coleta da água nos imóveis cadastrados sempre estão fardados e usam crachá de identificação. Esse procedimento é realizado em todos os municípios atendidos pela Caern.

“No atual quadro de pandemia, algumas visitas estão restritas, como é o caso de órgãos públicos que não estão funcionando, hospitais e outros estabelecimentos que estão com o acesso mais controlado. A Caern também salienta que as visitas são feitas com todos os cuidados de segurança diante dos riscos de contaminação pelo coronavirus”.

Por fim, a Companhia orienta a população a alertar as autoridades policiais caso seja abordada pelos suspeitos em questão.