Artur Vale, de Governador, adere ao programa Prefeito Amigo da Criança

O prefeito Artur Vale, de Governador Dix Sept Rosado, aderiu ao Programa Prefeito Amigo da Criança, uma iniciativa da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Com pouco mais de 13 mil habitantes e distante cerca de 36 km de Mossoró, o município de Governador Dix Sept Rosado tem 50% da população morando em área urbana e 50% rural.

Além deste percentual, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o município está fincado numa área de 129 km2, na área entre as BR 110 e 405. É cortado pela RN 117.Diante dos números do IBGE, todo e qualquer projeto em Governador Dix Sept Rosado precisa ser pensado pela gestão municipal para chegar à população da área urbana e rural.

O Programa Prefeito Amigo da Criança não foge à regra. Trata-se de várias ações do Poder Executivo Municipal que garante a criança e ao adolescente vários direitos. O programa, que começou em 1996, através da Fundação Abrinq e está presente em centenas de municípios no Brasil, fortalece a ação dos gestores municipais, através de parcerias, que oferecendo suporte técnico para implementarem ações e políticas públicas.

A políticas públicas se propõem a resultar em avanços na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, e consequentemente mecanismos recomendados pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“A nossa adesão ao programa é um sinal claro do nosso compromisso em melhorar as políticas públicas e, consequentemente, a vida de nossas crianças e adolescentes, tanto da cidade como também da zona rural do município”, declarou o prefeito Artur Vale.