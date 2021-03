Programa proporciona a revitalização da cajucultura em Serra do Mel

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Sebrae-RN), retomou as atividades de continuidade ao Programa de Revitalização da Cajucultura no município.

O programa faz parte das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura em conjunto com o SEBRAE para a recuperação e revitalização da cajucultura no município.

O destaque é para o aumento na produção e produtividade dos cajueiros através de consultorias tecnológicas para melhoramento genético dos cajueiros, introdução de novas tecnologias, como a utilização do hidrogel no plantio de mudas, realização de análise e correção de solos.

Além disso, também com aplicação de calcário, orientações para a realização de enxertos para a substituição de copas por clones produtivos e adaptados a região, distribuição de mudas, combate às pragas e doenças, entre outras práticas agrícolas inerentes à cultura do cajueiro.

De acordo com o prefeito Josivan Bibiano de Azevedo, a produção da castanha de caju é a maior fonte de renda para a maioria das famílias, “e a administração municipal investe no setor e vem buscando parcerias para impulsionar o desenvolvimento do município”, ressaltou o prefeito.

Nessa parceria entre prefeitura e Sebrae, o prefeito destacou que as consultorias e orientações técnicas nas propriedades contempladas, será realizada pelo Sebrae.