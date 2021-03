Caern solicita aos clientes que recebam equipes usando máscara

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) realiza serviço essencial, por esse motivo continua trabalhando durante a pandemia, em todo o Estado. Existem algumas situações, que os empregados da Caern precisam entrar no imóvel para realizar serviço. A desobstrução de tubulação de esgoto do tipo condominial é uma delas. Mas as equipes estão registrando o não uso de máscaras pelos clientes.



A pandemia exige uma nova conduta dentro das residências. Quando recebemos prestadores de serviço em nossas casas, devemos em respeito à saúde deles, usar a máscara. Isso porque é importante que todos estejam protegidos para evitar a transmissão. Ao entrar na residência, o empregado da Caern está com máscara e espera que quem os receba também esteja. É importante também manter distância da equipe. Existem pessoas que querem acompanhar o serviço bem de perto. Não é recomendado nem em tempo de pandemia, nem fora dela.







De acordo com o gerente de Operação e Manutenção Natal Sul, Ewerton Siqueira, foi determinado que em locais aonde o cliente se recuse a usar máscara para receber a equipe, os empregados não vão entrar na residência. Por esse motivo, a Caern pede o bom senso da população ao receber equipe usando máscara.





SEGURANÇA





Qualquer serviço executado pela Caern, seja de água ou esgoto, segue regras de segurança para os empregados. Eles sabem como conduzir escavações e o manuseio de tubulações. A orientação é que moradores ou pedestres jamais estejam próximos quando as equipes executem serviço. Por curiosidade, existem pessoas que querem acompanhar o trabalho de perto, o que não é correto. Muito menos quando estiverem escavando áreas.





A recomendação é que ninguém abra tampas de esgoto para jogar lixo ou durante a chuva para escoar água. Jogar lixo ou canalizar água de chuva para as tubulações de esgoto caracterizam-se como crime ambiental. Atitudes cidadãs garantem segurança e salvam vidas.