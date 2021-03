O mandato da deputada estadual Isolda Dantas em parceria com Ronaldo Costa, Coordenador de Editais e Crispiniano Neto, Presidente da Fundação José Augusto (FJA), realizou nesta quarta-feira, 24, a 1ª oficina de Prestação de Contas da Lei Aldir Blanc.

A partir da iniciativa da deputada, cerca de 100 agentes culturais de Natal, Mossoró e Currais Novos puderam tirar dúvidas e ter acesso a orientações básicas para os procedimentos de prestação de contas dos projetos participantes dos editais e chamadas públicas realizadas pelo Estado do RN.

Com a aplicação dos recursos da Lei no Rio Grande do Norte, a Fundação José Augusto, lançou editais destinando R$ 32 milhões para auxílio emergencial específico às categorias artísticas.

O plano de aplicação foi elaborado pelo Comitê Estadual Gestor dos Recursos – criado por decreto pela governadora Fátima Bezerra – da Lei Federal de Emergência Cultural, aprovada em 29 de junho deste ano, que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc.

O plano de aplicação previa R$ 15 milhões distribuídos como renda mensal aos trabalhadores da cultura a serem pagas em 3 parcelas no valor de R$ 600 para cada beneficiário.

O valor de R$ 17,13 milhões foi para custeio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e para o fomento da economia criativa e economia solidária.

“A pandemia trouxe redução da atividade econômica e os setores da Cultura e do Turismo foram dois dos mais afetados. Sempre fui sensível a este setor, inclusive, como parlamentar. Eu sei como é difícil acessar recurso público, mas nós temos que continuar lutando por mais recursos. Gostaria de lembrar que o meu mandato está à disposição para contribuir com a prestação de contas, com os artistas, com a cultura do Rio Grande do Norte”, afirmou a deputada.

Lista de editais liberados e valores aplicados pelo Governo do Rio Grande do Norte:

Prêmio Cultura Popular de Tradição – Valor: R$ 3,01 milhões

Programa de Apoio a Microprojetos Culturais – Valor: R$ 4,08 milhões

Formação e Pesquisa – Troca de Saberes à Distância – Valor: R$ 1,5 milhão

Projetos Culturais Integrados e Economia Criativa – Valor: R$ 1,3 milhão

Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres – Valor: R$ 700 mil

O presidente da Fundação José Augusto, órgão responsável pela política cultural do Estado, Crispiniano Neto, parabenizou a deputada pela iniciativa em facilitar a prestação de contas e lembrou que o mandato de Isolda tem sido muito propositivo à cultura do RN.

NOTA POTIGUAR PARA A CULTURA

Isolda solicitou em sessão virtual da Assembleia Legislativa que os recursos do programa Nota Potiguar sejam direcionados para o Fundo Estadual de Cultura a ser investido na elaboração de projetos culturais.

“A pandemia impôs dificuldades gigantescas para nossos artistas e é preciso mais apoio para a cultura”, concluiu a deputada.