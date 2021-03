Peixe da Semana Santa será distribuído a partir do dia 2 de abril, em Tibau

A Prefeitura Municipal de Tibau, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social e com o apoio das secretarias de Obras e Serviços Públicos e a de Agricultura e Meio Ambiente, informa a população do município sobre a entrega do pescado da Semana Santa.

Conforme as secretarias, a entrega do pescado vai acontecer no dia 2 de abril, na zona urbana, e no dia 3 de abril, na zona rural, sendo que a entrega começa a partir das 7h e será feita na própria residência dos moradores.

De acordo com a secretária da Assistência Social, Viviane Rebouças, a entrega na própria residência é para que se possa evitar aglomerações, tendo em vista que, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, existe a necessidade de se respeitar os decretos estadual e municipal, como forma de se evitar a contaminação e a proliferação do vírus.

“O que estamos solicitando da população nada mais é que permaneçam em suas residências que as equipes vão realizar a entrega do peixe da Semana Santa, importante para a população do município, principalmente nesse momento onde toda população sofre com as consequências da crise provocada pela Covid-19”, ressaltou a secretária.