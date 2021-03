RN realiza nova convocação temporária de 139 profissionais de saúde

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte publicou, na edição de hoje (26) do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação de mais 139 profissionais de saúde para compor o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e atuar no enfrentamento do novo coronavírus.

O objetivo da convocação é dar continuidade à expansão de leitos e ampliar o atendimento dos pacientes acometidos pela Covid-19, em decorrência do aumento de casos da doença e da alta na ocupação de leitos na rede pública estadual – acima dos 90%, segundo dados do Regula RN.

Foram convocados enfermeiros (68), fisioterapeutas (43), farmacêuticos (7), farmacêuticos bioquímicos e/ou biomédicos (4), técnicos de enfermagem (6), técnicos em radiologia (6), técnicos em laboratório (2), copeiros (2) e maqueiro (1).

Os profissionais convocados foram selecionados por meio dos editais nº 001 e 002/2020 de Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público em atendimento ao Plano de Contingência Estadual para enfrentamento da Covid-19 e atuarão nas diversas regionais de saúde.

Vale salientar que os convocados deverão assinar o contrato no período de 5 dias corridos, contados da data da publicação da convocação, e o atendimento se dará exclusivamente por meio virtual.

Confira AQUI a lista com os nomes dos convocados e as orientações sobre a documentação para assinatura do contrato.