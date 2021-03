PM registra homicídios nas cidades de Ipanguaçu e Baraúna, nesta sexta (26)

O primeiro caso, em Ipanguaçu, aconteceu por volta da 1h. A vítima foi identificada como Alyson Rodrigo de Oliveira, de 25 anos, natural de Assu. Ele foi morto após ter sua casa arrombada e invadida pelos suspeitos. O rapaz ainda tentou fugir, mas foi alcançado e morto em via pública. Já no segundo caso, registrado em Baraúna, policiais encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, jogado em uma estrada carroçável do assentamento Angicos, na zona rural da cidade.