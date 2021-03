Homem é morto a tiros dentro de uma residência, na cidade de São Miguel

A Polícia Militar do município de São Miguel, no alto oeste do Rio Grande do Norte, registrou um crime de homicídio na noite deste domingo (28).

A vítima foi identificada como André Raí de Carvalho, conhecido como “Neguinho da Baixinha”, de 25 anos. Ele era natural da cidade de Jaguaribe, no Ceará, mas residia em São Miguel.

De acordo com informações repassadas à PM, André estava em uma calçada quando percebeu a aproximação de dois homens em uma motocicleta. Desconfiado, ele correu para o interior de uma residência. Em seguida, os suspeitos também entraram na residência e desferiram vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Não há informações se André tinha envolvimento com ilícitos ou se ele teria reconhecido os os dois homens.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), onde será necropsiado e liberado para a família realizar o sepultamento.

A Polícia Militar segue realizando diligências na região à procura dos suspeitos. A Polícia Civil do RN vai investigar o caso.