Caern trabalha para regularizar abastecimento de Areia Branca e Tibau

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) trabalhou durante esse fim de semana para regularizar o abastecimento de água para as cidades de Areia Branca e de Tibau.

Em Tibau, problemas internos afetaram o funcionamento do conjunto motor-bomba do poço que atende toda a cidade e a comunidade da Gangorra. A previsão de conserto é até segunda-feira (29).

De acordo com Marcio Bruno, Gerente da Caern, o abastecimento de Tibau retornou ontem e o prazo para normalização é de até 48h para Tibau e de até 72h para a comunidade de Gangorra. A praia de Gado Bravo está sendo abastecida através de um poço de Areias Alvas.

Já o poço da cidade de Areia Branca teve o seu funcionamento interrompido. A equipe técnica da Caern abriu registros na Cosern, por acreditar que o poço foi afetado por oscilações elétricas. A Caern já está tomando as providências para a manutenção do poço.

O Gerente da Companhia disse que está trabalhando para liberar o poço de Areia Branca ainda hoje e o prazo para que a distribuição de água esteja regularizada é até a terça-feira (30). Com prazo de até 48h, após o conserto, para que todos os imóveis estejam plenamente abastecidos.