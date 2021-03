Na manhã desta segunda-feira (29) a prefeita de Tibau, Lidiane Marques (PSDB), e secretário de obras, Aureliano Marques, receberam as fiscais ambientais do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), Lissandra Cavalcanti e Maria da Silveira Câmara Neta.

Os fiscais estiveram neste domingo (28) na Pedra do Chapéu, identificando o desmoronamento de partes da falésia, com riscos de acidentes.

Na sexta-feira (26) mais uma parte da pedra, que é considerada como um dos cartões postais, da cidade de Tibau, despencou em consequência da forte chuva que caiu.

Em 26 de agosto de 2020, parte da pedra já havia desabado. Assim como nesta sexta, não havia banhistas no momento do acidente e, felizmente, não houve vítimas.





Há anos a Pedra do Chapéu já vem sofrendo a erosão provocada pelas marés, bem como pelas chuvas.

Após a inspeção, na manhã desta segunda, os técnicos do Idema notificaram a prefeitura para que adote medidas e evite risco de acidentes, em relação à área da Pedra do Chapéu.



Dentre as imediatas providências apresentadas pelo IDEMA, estão o isolamento do local; instalar placas de sinalização advertindo sobre riscos de deslizamentos; fiscais municipais alertando do perigo; campanha educativa com pescadores e frequentadores da área; divulgação com mensagens de alerta nas redes sociais para que os turistas evitem passar próximo ao local de risco, bem como interditar a passagem de veículos próximo a falésia.

Na oportunidade, a prefeita Lidiane Marques informou aos fiscais que a Administração Municipal estava providenciando de imediato o isolamento e sinalização do local, sendo que as demais orientações também serão adotadas no decorrer da semana.

A Secretaria Municipal de Obras já havia colocado placas informativas no local, informando sobre o risco de desabamento. Agora, o secretário Aureliano Marques informou que o local será isolado e sinalizando, para que banhistas não se aproximem.