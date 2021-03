Três suspeitos morrem em troca de tiros com a PM de Areia Branca

Uma troca de tiros entre um grupo criminoso e policiais militares terminou com três suspeitos mortos, na cidade de Areia Branca, região da Costa Branca do Rio Grande do Norte.

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (29). De acordo com informações da PM, a guarnição foi informada que um grupo de assaltantes, ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), estaria em uma residência, às margens da BR-110.

Os policiais se deslocaram até o local e ao se aproximarem, foram recebidos à tiros por um grupo que estava do lado de fora. Houve revide a agressão e, na troca de tiros, três suspeitos foram atingidos.

Os homens ainda chegaram a ser socorridos para o hospital da cidade de Areia Branca, mas já chegaram sem vida ao local.

Na ação, três armas foram apreendidas e outros dois suspeitos conseguiram fugir. Nenhum policial ficou ferido.