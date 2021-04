Preso de Justiça é morto em Marcelino Vieira e vaqueiro em Pendências

Neguinho das Pamonhas teria sido alvejado por desconhecidos quando trafegava de moto pela RN 079, no Alto Oeste Potiguar, e o Marquinhos Vaqueiro, que é irmão do presidente da Câmara em Alto do Rodrigues, foi morto a tiros quando estava sentado numa cadeira na calçada de casa na cidade de Pendências, no Vale do Açu

A Polícia Registrou mais dois assassinatos no Oeste do Rio Grande do Norte, uma em Pendências, na região do Vale do Açu e outro perto de Marcelino Vieira, no Alto Oeste.

Em Marcelino Vieira, o preso de Justiça Alison Alves de Sousa, de 29 anos, conhecido por Neguinho das Pamonhas foi executado a tiros quando trafegava pela RN 079 numa XRE.

A vítima, segundo o delegado Aroldo Ales, é natural de Assu e estava morando na cidade de Alexandria, onde havia sido preso por furto e porte ilegal de arma de fogo.

O corpo de Neguinho das Pamonhas foi removido para exames e identificação oficial no Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) em Pau dos Ferros.

Já na cidade de Pendências, no Vale do Açu, a vítima foi o vaqueiro Maxsuel Fernandes Carvalho, o Marquinhos, de 45 anos, irmão do presidente da Câmara Municipal do Alto do Rodrigues. Ele foi morto na calçada de casa.

A vítima estava sentada numa cadeira quando os assassinos teriam se aproximado rapidamente numa motocicleta e o executado a tiros.

Já o corpo de Marquinhos Vagueiro, de Pendências, foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró. O caso deve ser investigado pelo delegado municipal.