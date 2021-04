Polícia Civil é acionada para investigar sumiço de 20 doses de coronavac

O roubo aconteceu de ontem (29) para hoje (30), na UBS que funciona em um prédio alugado (antigo prédio do Caic), no bairro Belo Horizonte, em Mossoró. A Secretária de Saúde, Morgana Dantas, informou que está acionando a Polícia Civil. “Estamos fazendo Boletim de Ocorrência e o responsável, ao ser identificado, será devidamente punido no rigor da lei”, assegura a secretária.