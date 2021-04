A deputada estadual Isolda Dantas (PT) sugeriu ao governo e à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) a antecipação da colação de grau de turmas de medicina e enfermagem aptas a atuarem na rede de saúde.

De acordo com a deputada, o reforço de novos profissionais é importante para reforçar as equipes no combate à pandemia do coronavírus no momento mais difícil da crise sanitária.

"É consenso entre todos nós que os profissionais de saúde estão exaustos e necessitam de reforço", disse Isolda aos deputados estaduais na sessão legislativa desta terça-feira, 30.

"No ano passado, a Uern antecipou a colação de várias turmas e foi um reforço importante para a saúde pública."

Isolda afirmou ainda que entrou em contato com a reitora em exercício da Uern, Fátima Raquel Morais, para fazer a solicitação. Segundo a deputada, a reitora avisou que há quatro turmas – duas de medicina e outras duas de enfermagem – que podem colar grau.

"Isso é totalmente possível de ser feito graças aos decretos tanto do âmbito federal quanto do âmbito estadual que permitem essa colação", declarou.

"Tenho certeza de que a Uern, como patrimônio do Rio Grande do Norte, vai estar a disposição para ajudar como pode para salvar vidas", concluiu.