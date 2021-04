PF prende em Pau dos Ferros suspeito de liderar braço do PCC no RN

Uma operação da Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (30), um suspeito de liderar um braço da facção criminosa PCC no Rio Grande do Norte.

O rapaz, de apenas 30 anos, foi preso na residência onde estava morando, na cidade de Pau dos Ferros. Contra ele, havia dois mandados de prisão preventiva em aberto, expedidos pela 3ª Vara da Comarca da cidade, por homicídio e tentativa de homicídio.

No local, os policiais encontraram, enterrados nos fundos da residência, duas armas de fogo, drogas e petrechos utilizados para o tráfico.

Após a prisão, o homem foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Pau dos Ferros para a lavratura do procedimento devido.

Na ação, a PF contou com o apoio do Grupamento Tático Operacional (GTO) da 1ª Companhia do 7° Batalhão da Polícia Militar.

Este foi mais um trabalho concluído com êxito pela Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado em Mossoró, coordenada pela Polícia Federal e composta por policiais federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais federais e estaduais, atuando em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI).

A Força-Tarefa disponibiliza e conta com a colaboração da população através do telefone (84) 3323.8300, bem como do WhatsApp (84) 9218.0326, que são os canais indicados para recebimento de informações, denúncias de crimes, etc, sendo o sigilo do denunciante plenamente preservado.