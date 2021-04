Prefeitura de Grossos inicia a entrega do peixe da Semana Santa

A Prefeitura de Grossos, através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, em parceria com a secretaria de Agricultura e Pesca, realizou na manhã desta quarta-feira (31), a entrega do tradicional peixe da Semana Santa. A entrega começou pelas comunidades rurais: Barra, Pernambuquinho, Córrego, Valença, Areia Alvas, Alagamar, Boi Morto, Carro Quebrado, Serra e Assentamentos. A prefeita Cinthia Sonale, o vice Galego Caetano, e o Presidente da Câmara Fabiellyson Gomes e o vereador Dauster Renard acompanharam parte da entrega.



A Prefeita Cinthia Sonale e o vice Galego Caetano cumprimentaram os moradores e equipe que estavam empenhados para que tudo desse certo. “Estou muito feliz com a realização da ação, uma iniciativa que acontece há muitos anos, ver o empenho e a dedicação dos envolvidos que fizeram tudo dar certo; com a entrega de forma correta e segura, respeitando o distanciamento social. Agradeço as secretárias pela dedicação, desde o cadastro" disse a Prefeita.



A expectativa é distribuir cerca de 3.000 kg de peixes para as famílias do município de Grossos. Só nas comunidades rurais cerca de 700 famílias foram contemplados com mais de uma toneladas e meia de atum.



Amanhã, quinta-feira (01) a entrega será realizada na zona urbana em 4 pontos diferentes a fim de evitar aglomeração, na Escola Sagrado Coração de Jesus, Ação Social, Ginásio Poliesportivo e Polo Educa Grossos. O uso de máscara no local da retirada do peixe é obrigatório. Bem como a apresentação de documento de identificação.



Para terem direito ao pescado, as famílias tinham que estar inseridas nos Programas do Governo Federal, Cadúnico e Bolsa família. As famílias realizaram cadastro por meio das secretarias. Cada família recebe 2kg de atum.