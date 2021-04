Polícia registra um assassinato em Baraúna e outro em São Miguel

Francisco Canindé foi morto a tiros na cidade de Baraúna, distante menos de 40 km de Mossoró; Já Francisco Fabiano, de camiseta escura, foi morto a tiros no município de São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte; os dois casos serão investigados pela Polícia Civil

O marceneiro Francisco Canindé da Silva foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 31, na cidade de Baraúna/RN. Já na cidade de São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, Francisco Fabiano Nogueira foi perseguido e também morto a tiros.

Em Baraúna, a Polícia Militar foi acionada ao local e está levantando as primeiras informações. De Mossoró, seguiu os policiais civis e também equipe do ITEP para iniciarem as investigações e depois passar relatório do que apuraram para a delegacia local investigar.

Em São Miguel, as informações que se tem é que a vítima Francisco Fabiano trafegava pela RN 117, numa motocicleta, quando teria começado a ser perseguido e terminou morto. O crime não aconteceu exatamente na cidade. Teria sido numa comunidade próxima da área urbana.

O sargento PM Francisco Rodrigues Silva seguiu com a guarnição para o local, também para fazer o levantamento inicial do caso. A Polícia Civil e o ITEP (unidade de Pau dos Ferros) foram acionados para iniciarem as investigações do caso.