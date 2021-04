IFRN Mossoró realiza palestras virtuais sobre à saúde de idosos

O Programa de extensão “Mudando Vidas” do IFRN Campus Mossoró, Coordenado pela professora Mônica Mesquita, junto com um grupo de alunos bolsista e a UBS do bairro Teimosos, realiza no período de 7 à 9 de abril, um ciclo gratuito de palestras através da plataforma Google meet com a temática: “Uma ascensão na autonomia funcional dos idosos”.

Os encontros tem objetivo de contribuir tanto para público alvo do projeto, os idosos, quanto aqueles que cuidam da saúde destes, assumido assim uma atitude de prevenção e enfrentamento da COVID-19. As inscrições podem ser realizadas de 1 a 6 de abril.

“O ciclo de palestras vai abordar a vida saudável na melhor idade, tão ameaçada pela pandemia, com finalidade de reduzir ou até mesmo zerar os danos ocasionado à saúde”, esclarece a coordenadora do programa Mônica Mesquita.

As palestras que acontecem nos dias 7,8 e 9 de abril, terão início pontualmente a partir das 9h da manhã por profissionais da área de nutrição, fisioterapia, psicologia, educação física e possuem caráter formativo e informativo com certificado de participação de 10 horas.

Temas abordados

– Saúde mental na pandemia;

– Exercícios físicos em tempos de pandemia: benefícios e possibilidades;

– Alimentação e imunidades na prevenção da covid-19;

– A importância da fisioterapia em tempos de pandemia.

Programação

Quarta-feira, 7 de abril – “Saúde mental na pandemia” – Francisco de Assis Batista – Psicólogo CRP 17 RN 5095

Quinta-feira, 8 de abril – “Exercícios físicos em tempos de pandemia: benefícios e possibilidades” com Mônica Mesquita – Mestranda do PROFPT e Professora de educação física IFRN Mossoró com Rosalva A. Nunes Doutora em educação, conhecimento e inclusão social; professora de educação física IFRN Apodi.

Sexta-feira, 9 de abril – “Alimentação e imunidade na prevenção da Covid-19” com Thaís Teixeira, nutricionista Doutora em Saúde coletiva pela UFRN e “A importância da fisioterapia em tempos de pandemia” com Danielle Gomes, pós-graduada em fisioterapia neurofuncional e instrutora do método Pilates.

EDITAL Nº. 05/2020-PROEX/IFRN

Link para inscrições: https://suap.ifrn.edu.br/eventos/inscricao_publica/2171/

Hora de início: 9h da manhã

Link do meet: http://meet.google.com/oys-irwf-jxp