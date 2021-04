Pedreiro é executado a tiros na porta de casa na Zona Rural de Apodi

O pedreiro Luiz Cosmo de Carvalho, de 33 anos, foi executado a tiros às 11h30 desta quinta- feira (01) na porta de casa no Sítio Baixa Fechada II Zona Rural do município de Apodi/RN.

Segundo informações da PM, a vítima estava em casa com a família quando dois homens não identificados chegaram em uma moto, chamaram na porta da residência, ao abrir ele foi executado a tiros. A vítima morreu no local.

Os suspeitos fugiram em seguida, com destino ignorado. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime. Segundo informações de vizinhos colhidas pela Polícia a vítima não tinha envolvimento com o crime.

A polícia militar faz o trabalho de isolamento de local de crime, para a Polícia Civil e o ITEP, respectivamente, iniciarem as investigações e o corpo foi removido para exames e identificação oficial em Mossoró.

A investigação segue agora a cargo da Delegacia de Apodi sob responsabilidade do Delegado Paulo Nilo.