Homem desaparecido é encontrado morto na região das Malvinas, em Mossoró

Tarcísio Toscano de Andrade Neto, de 32 anos, estava desaparecido desde às 10h desta quarta-feira (31). Havia sido visto pela última vez pela irmã, no momento em que ele saiu em uma moto Fan vermelha, do bairro Cidade Oeste. O corpo dele foi encontrado por um popular, na tarde desta quinta-feira (1º), em uma estrada carroçável, entre as Malvinas e o Geraldo Melo, com marcas de disparos de arma de fogo.