Doméstica é encontrada morta com marcas de tiros na cabeça em Mossoró

A doméstica Maria Sheilla Silva dos Santos, de 38 anos, foi encontrada morta com marcas de tiros na cabeça no início da manhã deste sábado, 3, perto de onde reside, no conjunto Promorar, ao lado do Santa Delmira, zona oese de Mossoró.

Moradores próximo ao local, informaram aos policiais que teriam ouvido tiros durante a madrugada e que acionaram a Polícia, mas que os policiais não teriam encontrado o corpo de Maria Sheila na ocasião, o que só veio acontecer quando o dia clareou.

A Polícia Militar fez o isolamento do local e a Policia Civil foi acionada, assim como o ITEP, para, respectivamente, iniciarem as investigações, ouvindo moradores, e removerem o corpo para exames e identificação oficial na sede do ITEP.

No exame preliminar, a vítima teria sofrido pelo menos três tiros na cabeça de uma pistola calibre 380. Estes dados técnicos, serão acrescidos do relatório da Policia Civil e enviados a Divisão de Homicídios de Mossoró, para o caso ser investigado.

O corpo de Maria Sheila, após exames no ITEP, deve ser liberado para velório e sepultamento.

Com informações de O Câmera, PM e ITEP