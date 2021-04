Comerciante morto a tiros no seu local de trabalho em Mossoró

Vítima Antônio Carleno Queiroz, de 48 anos, teria tido uma discussão com um homem (não se sabe se cliente ou desafeto) e pouco tempo depois esta pessoa teria retornado ao espetinho da vítima e o matado; Carleno teria revidado, numa tentativa de se defender

O comerciante Antônio Carleno Queiroz, de 48 anos, foi assassinato a tiros no final da tarde deste sábado, 3, em seu local de trabalho no bairro Santo Antônio, zona norte de Mossoró-RN.

Na ocasião do ataque, uma mulher também teria sido baleada pelos criminosos e socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santo Antônio.

No histórico da ocorrência, dois teriam atirado no comerciante, que teria revidado, numa tentativa de se defender. Alvejado, Carleno Queiroz morreu no local.

Antes do ataque, Carleno Queiroz teria tido uma discussão com uma pessoa (não se tem certeza se cliente ou desafeto) e teria ocorrido ameaças de morte.

A Polícia Militar foi acionada ao local. Em seguida chegou a Polícia Civil e também o ITEP, para iniciar as investigações e remover o corpo para exames periciais.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que já têm centenas de outros casos de crimes contra a vida para investigar. Uma arma foi apreendida no local.