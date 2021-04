Prefeitura de Tibau distribui mais de 400 caixas de chocolates para as crianças

Mesmo diante da crise causada pela pandemia da Covid-19, no que se refere ao distanciamento social, isolamento, economia e cancelamento de várias atividades, a Prefeitura Municipal de Tibau, via Secretaria Municipal de Assistência Social, tornou a páscoa de muitas crianças, jovens, adultos e pais de famílias mais doce e feliz.

É que na manhã do último sábado, 3, entregou mais de 400 caixas de chocolate para crianças que residem na zona rural e na sede do município, principalmente as que são acompanhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Cinthia Lívia.

Segundo a secretária da Assistência Social, Viviane Rebouças, a entrega foi feita nas residências das crianças, tendo como motivo principal o de evitar aglomeração em razão da Covid-19.

“Foi um momento muito especial para as crianças e também para os pais que se sentem realizados vendo a alegria dos filhos. Aqui, mais uma vez, quero agradecer as equipes envolvidas que realizaram a entrega dos chocolates e puderam, também, ver a alegria de cada criança ao receber a sua caixa de chocolate”, externou a secretária.

De acordo com a gestora municipal, Lidiane Marques (PSDB), o momento atual ainda é muito delicado, “mesmo assim é preciso de alguma forma tentar promover a alegria das crianças”, ressaltou.

Ainda conforme a prefeita, a páscoa também tem uma significação religiosa para a comunidade cristã, em que se comemora com alegria e muita reflexão.

“Diante desse cenário que estamos enfrentando precisamos ter muita fé e entregar nas mãos de Deus, que é quem sabe todas as coisas e nos dará dias melhores”, disse confiante a prefeita.

As crianças residentes das comunidades Gangorra, Lagoa de Salsa, Vila Nova, Emanuelas e Gado Bravo receberam as caixas de chocolates, que é um momento muito esperado por elas, onde a prefeitura municipal mantém essa chama acesa.