Supervisor da Ciretran Mossoró explica retomada de parte de serviços presenciais

Seguindo a determinação da direção-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN/RN), com base no novo decreto do Governo do Estado acerca das medidas restritivas de combate à covid-19, a 1ª Circunscrição de Trânsito (1ª Ciretran) em Mossoró retomou à partir desta segunda-feira (05) a realização de exames teórico e prático da Habilitação.

Para o supervisor da 1ª Ciretran Mossoró, Wilson Fernandes, a medida é importante, pois, visa atender a necessidade dos usuários desses serviços. “A população tem buscado diariamente informações sobre a retomada das atividades, principalmente, dos testes de CNH. Acreditamos que com o retorno desses exames consigamos atender uma considerável demanda da população”.

Ele lembra que esse serviço também precisa de agendamento, que deve ser realizado pelo site detran.rn.gov.br. O supervisor da Ciretran Mossoró destaca que outro serviço presencial que segue mantido pelo órgão é o de liberação de veículos apreendidos, onde os atendimentos são agendados para as terças e quintas-feiras.

E ao citar que serviços relacionados ao setor de Registro de Veículos, como vistorias e transferências, ainda continuam suspensos, Wilson Fernandes ressalta que os prazos de renovação de CNH e documentação de veículos foram prorrogados pelo Denatran por tempo indeterminado. Ele frisa que há ainda os serviços que podem ser realizados no site do Detran/RN, como renovação de CNH, e chama atenção para os atendimentos on-line.

“Contamos com canais de comunicação para dúvidas e informações, como o WhatsApp 3315-5568 e o perfil no Instagram @detranmossoro. Por meio dessas plataformas digitais, o usuário pode solicitar informações e esclarecer dúvidas sem sair de casa”, detalhou.