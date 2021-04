Vazamento em adutora afeta abastecimento de Apodi e Sítio Caboclo

A cidade de Apodi e a comunidade de Sítio Caboclo, estão sem abastecimento de água desde a manhã desta segunda-feira (05). A interrupção é decorrente de um vazamento detectado na Adutora de Ferro, de 500mm, sendo necessária a parada dos três poços que abastecem a cidade, a fim de que seja realizado o conserto.

A previsão é que o serviço seja executado até a tarde desta quarta-feira (07), com a retomada do funcionamento do poço. No entanto, a população afetada deve aguardar um prazo de até 48 horas após o retorno do fornecimento para que o abastecimento esteja completamente normalizado.

A Caern recomenda que, nesse período, a população procure manter o consumo racional da água, a fim de evitar maiores transtornos.