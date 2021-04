Em parceria com lideranças regionais, movimentos sociais e sindicatos, a deputada lançou a campanha ‘Por um RN Solidário’, para arrecadar alimentos e doar às famílias em vulnerabilidade social que têm aumentado com a pandemia. Em Mossoró a campanha iniciou na Terra Prometida com a entrega de mais de 40 cestas às famílias carentes.